Кабул, , 08:21 — REGNUM На сегодняшний день в 15 из 34 афганских провинций продолжаются бои с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на телеканал TOLOnews.

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Уточняется, что в числе таковых северные афганские провинции Тахар и Фарьяб, в которых бои идут в пригородах столиц регионов.

Кроме этого, указывается, что за последние часа исламисты захватили округ Данд в южной провинции Кандагар, однако при этом правительственные войска вернули контроль над округом Шекх Али, находящемся в центральной провинции Парван.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США намерены эвакуировать 2,5 тысячи граждан Афганистана непосредственно на территорию Соединенных Штатов, а не в третьи страны. Всего вывезти из Афганистана США готовы 12,5 тысячи местных жителей.