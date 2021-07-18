Веллингтон, 18 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили десять носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что все новые случаи связаны с вернувшимися на родину из-за границы австралийцами. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина. Случаев местного распространения коронавируса в Новой Зеландии за 17 июля не фиксировалось. Отмечается, что за прошедшую неделю на въезде в страну выявляли в среднем по семь носителей SARS-CoV-2 ежедневно. При этом новозеландские власти изучают ситуацию в австралийском штате Виктория, где зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 45 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2458 носителей SARS-CoV-2.