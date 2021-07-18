Берлин, 18 июля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями достигло 156 человек в Германии. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба полиции ФРГ.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Отмечается, что в одном только округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ погибло более 110 человек, пострадали 670. Ещё 45 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, и по крайней мере один человек погиб в районе Берхтесгаден на юго-востоке Баварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об остановке железнодорожного сообщения на участке от немецкого города Дрездена до столицы Чехии города Праги из-за наводнения и оползней, вызванных проливными дождями.