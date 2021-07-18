Манила, 18 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы на территории Филиппин, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

(сс) Ante Aikio Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в провинции Восточный Давао. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 42 километра. Институт отмечает, что землетрясение потенциально может вызвать афтершоки и разрушения. Тем не менее пока сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме. Его очаг находился в 130 километрах от полуострова Бурика на глубине 9,09 километра. Пострадавших не было.