Сингапур, 18 июля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Люди, переболевшие COVID-19, обязательно должны прививаться от коронавирусной инфекции, однако не исключено, что им может понадобиться лишь одна доза вакцины. Об этом 18 июля сообщила газета The Straits Times.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Старший научный консультант инфекционного отделения больницы Национального университета Сингапура профессор Дэйл Фишер пояснил, что заражение коронавирусной инфекцией возможно рассматривать как первую дозу вакцины. При таком условии возможно будет привиться только одним компонентом из обязательных на сегодняшний день двух.

Коллега Фишера по университету, инфекционист и доцент Сюй Ли Ян уточнил, что уровень антител у переболевших COVID-19 уже после введения первого компонента вакцины значительно выше, чем у вакцинированных двумя дозами. По этой причине, возможно, введение второго компонента может оказаться лишним.

В то же время сингапурские учёные отмечают, что до сих пор очень мало информации о том, насколько силён иммунитет, выработанный организмом человека после перенесённого заболевания. Минздрав Сингапура рекомендует прививаться от СOVID-19 не ранее, чем через полгода после перенесённого заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении властями Сингапура правил въезда в страну для граждан Индонезии на фоне роста заболеваемости COVID-19.