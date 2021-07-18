Токио, 18 июля, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Тесты на выявление коронавирусной инфекции у двух иностранных спортсменов, приехавших в японский Токио для участия в Олимпийских играх, показали положительный результат, сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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Уточняется, что инфицированные проживали на территории Олимпийской деревни. При этом оргкомитет не стал раскрывать личности зараженных коронавирусом спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Токио выявили не менее 15 зараженных коронавирусом нового типа среди связанных с организацией летней Олимпиады. Личные данные принимавших участие в организации также не приводились.

К 17 июля заражение коронавирусом нового типа было выявлено уже у спортсменов из нескольких стран, которые прибыли в Японию для участия в соревнованиях. Среди них были спортсмен из Израиля, Сербии и Уганды, а также члены команды сборных России и Нигерии.