Сеул, 18 июля, 2021, 05:21 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1454 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 1402 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию республики из-за рубежа. Центр уточняет, что впервые с начала пандемии в выходной день выявляют такое высокое число зараженных, так как обычно в выходные дни в республике проводят гораздо меньше тестов на выявление COVID-19. При этом в стране выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно с 7 июля.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 177 951. Также за минувшие сутки в стране умерли еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 2057 человек.