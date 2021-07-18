Вашингтон, 18 июля, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Иран призывами дождаться смены администрации в республике якобы пытается снять с себя вину за задержку в переговорах по ядерной программе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, Госдепартамент готов вести переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Однако иранская сторона призывает не форсировать процесс из-за смены администрации в связи с выборами президента Ирана. В Госдепе США считают, что таким образом Иран якобы пытается снять с себя ответственность за затягивание переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Ирана попросили Соединенные Штаты об отсрочке переговоров по ядерной программе в Вене. Указывается, что Исламской Республике необходимо время, чтобы наладить работу в связи со вступлением в должность нового президента. При этом в Госдепе США заявили, что не намерены ждать бесконечно, пока Иран возобновит переговорный процесс.