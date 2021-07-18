Вашингтон, 18 июля, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис и сотрудники ее аппарата не уйдут на карантин после контакта с законодателями из штата Техас, у которых позднее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 18 июля сказано в распространённом заявлении старшего советника и пресс-секретаря вице-президента Симоны Сандерс.

Камала Харрис

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Сандерс уточнила, что Харрис встретилась с прибывшими в Вашингтон с представителями законодательной власти штата Техас 13 июля, а 17 июля сотрудниками администрации вице-президента США была получена информация о положительных тестах на COVID-19 у двоих делегатов.

С учётом сроков тестов было установлено, что Харрис и сопровождавшие её на встрече сотрудники не подвергались риску заражения, так как не вступали в тесный контакт с законодателями штата Техас. Также указывается, что вице-президент США и сотрудники её аппарата прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Следовательно, вице-президенту США и её сотрудникам нет необходимости уходить на карантин либо сдавать тест.

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