Лима, 18 июля, 2021, 04:03 — ИА Регнум. В Перу за прошедшие сутки выявили три случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава перуанского минздрава Оскар Угарте в ходе пресс-конференции.

Коронавирус

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Уже на территории республики выявили 15 случаев заражения этой разновидностью вируса. Новых инфицированных выявили на территории перуанской столицы Лимы. При этом указывается, что эти случаи заражения не связаны с уже известными случаями в городе Арекипа.

«Кстати, они возникают вне зависимости друг от друга. Это значит, что вирус распространяется не только в Лиме или Арекипе, но и в других регионах», — добавил Угарте.

Отмечается, что новые штаммы начали выявлять в Перу уже во время кампании по массовой вакцинации населения. По последним данным, с начала пандемии в республике выявили 2 090 175 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в Перу умерли 194 935 человек.