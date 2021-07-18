Гавана, 18 июля, 2021, 03:57 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки умерли 52 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на кубинской территории выросло до 1843 человек. Также за минувшие сутки в республике выявили 6062 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на Кубе 275 608 человек заразились коронавирусом нового типа.

Отмечается, что около 18,98% инфицированных, выявленных за 17 июля, являются жителями возрастом до 20 лет. Кубинские эксперты отмечают, что пока июль является наиболее тяжелым месяцем для республики с начала пандемии.