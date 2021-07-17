Панама, 18 июля, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 в Панаме, сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 130 километрах к югу от полуострова Бурика. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 9,09 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Японии. Его очаг находился в префектуре Ямагути на глубине 80 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.