Париж, 18 июля, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Более 114 тыс. человек вышли на акцию протеста против санитарных пропусков, необходимых для посещения кафе и ресторанов во время пандемии COVID-19. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба МВД страны.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Акции протеста состоялись в Париже, Нанте, Страсбурге, Перпиньяне, Бордо, Ницце и ряде других городов. В Париже общее число участников протестного марша и других акций составило более 18 тыс. человек. Манифестанты призывали правительство Франции отказаться от ввода новых ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сотрудники полиции перекрыли на несколько часов центр столицы Франции. Люди шли с транспарантами, скандировали лозунги, призывающие правительство отказаться от санитарных пропусков и вернуть людям свободу передвижений.

Напомним, 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон издал указ об обязательной вакцинации ряда категорий работников из-за ухудшения эпидемической обстановки в стране. Начиная с августа текущего года для посещения баров, кафе и ресторанов, а также торговых центров граждане будут обязаны предъявить пропуска. Кроме того, в поезда дальнего следования и аэропорты будут пускать только прошедших вакцинацию либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против ограничений, введённых из-за возрастания количества пациентов, заражённых штаммом «Дельта».