Вашингтон, 17 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Бритни Спирс обвинила неких «самых близких» людей в том, что они не помогли ей в тот момент, когда она нуждалась в помощи, но сейчас заявили о своей поддержке. Публикацию певица разместила 17 июля на странице в Instagram.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

Спирс отметила, что нет ничего хуже, когда «самые близкие вам люди» ни разу не протянувшие руку помощи, «публикуют сообщения о вашей ситуации, какой бы она ни была», и заявляют о поддержке, пытаясь сохранить лицо. Исполнительница не стала называть имена, пояснив, что тот, кому адресовано её послание и так всё поймёт.

«Ты протянул руку, когда я тонула??? Опять же… НЕТ, — написала Спирс, — пожалуйста, прекрати изображать праведника, когда ты настолько далек от праведника, что это даже не смешно…».

https://www.instagram.com/p/CRaRQZigmrM/

Напомним, 13 июля 2021 года судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни позволила Бритни Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Ранее певица не могла это сделать из-за того, что уже 13 лет находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Новый представитель Спирс Мэттью Розенгарт сразу же предложил отцу певицы добровольно отказаться от опекунства.