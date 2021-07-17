Нижний Новгород, 17 июля, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Комплекс занятий и тренировок будет проведён военными медиками в рамках учений Росгвардии «Заслон-2021», сообщили 17 июля в пресс-службе ведомства.

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Этот этап учений пройдёт в Приволжском округе Росгвардии. 22 июля в 11:00 пресс-служба Росгвардии организует посещение занятий мероприятия для представителей российских СМИ.

Занятия и тренировки будут проводить служащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) — подразделения постоянной готовности Главного военного клинического госпиталя войск Росгвардии.

Этот отряд предназначен для оказания специализированной медпомощи пострадавшим при техногенных катастрофах и других чрезвычайных обстоятельствах в районе дислокации, на охраняемых объектах.

Также на нём лежит обязанность медицинского обеспечения войск при вооружённых конфликтах, мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности.

Впервые МОСН как один из этапов оказания медпомощи был задействован во время контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в городе Моздоке. В этот город 4 октября 1999 г. авиатранспортом доставили 24 человека из МОСН с медицинской аппаратурой, имуществом и медикаментами.

С октября 1999 г. по июль 2000 г. в медицинский отряд поступили 6246 раненых и больных. В среднем каждые сутки поступало по 23 человека.

В 2000 году МОСН переправили в район аэропорта «Северный» в Грозном, где он был развёрнут на базе твердокаркасных модулей. С 2001 по 2009 гг. врачами отряда принято 10 081 пострадавших: 4385 раненых, 3738 — с боевой травмой, больных — 1958 человек.

Врачи отряда успешно провели шесть уникальных оперативных вмешательств при огнестрельных ранениях сердца. Также МОСН в 2014 году успешно осуществил медицинское обеспечение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр.