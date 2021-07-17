Луганск, 17 июля, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Светлодарска из-за несогласованности действий между подразделениями. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«В результате несогласованных действий между мобильной группой 305-го отдельного батальона РЭБ и расчетом беспилотного летательного аппарата разведывательной роты 59-й бригады 16 июля был уничтожен квадрокоптер типа Mavic Pro в ходе контроля инженерного оборудования позиций в районе населенного пункта Светлодарск», — отметил Филипоненко.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге сообщил, что два сбитых беспилотных летательных аппарата ВСУ позволили уточнить расположение позиций 24-й и 57-й бригад ВСУ.

Читайте также: В ЛНР сообщили о получении информации благодаря сбитым беспилотникам ВСУ