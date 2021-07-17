Лондон, , 18:41 — REGNUM Спецподразделения армии Великобритании приступят к новой тайной миссии против России и Китая, сообщает газета The Times.

Так, бригадный генерал Марк Тоттен заявил, что у подразделений воздушной и лодочной служб будет больше времени и средств для выполнения задач с «повышенным риском», которые требуют большей детализации, планирования и спецзнаний.

Он добавил, что возглавит будущие силы спецназначения морской пехоты, которые будут помогать спецподразделениям в борьбе с терроризмом и наемниками по всему миру. Генерал уточнил, что в группу войдут четыре тысячи человек.

Как пишет The Times, спецназ, предположительно, сможет работать совместно с британской разведкой, чтобы следить за российскими и китайскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, британская служба контрразведки MI-5 удвоит расходы на борьбу с угрозами из России, Китая и Ирана, а также угрозами со стороны правых экстремистов, заявил 14 июля глава этого ведомства Кен Маккаллум.

Выступая с ежегодным докладом в штаб-квартире MI-5 Темз-хаусе (Лондон), он отметил, что за 20 лет приоритеты агентства изменились в пользу противодействия шпионской деятельности, которая якобы исходит «от государственных или поддерживаемых государством организаций в России, Китае или Иране».

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