Москва, 17 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Состояние певицы МакSим, которая 16 июня была госпитализирована в одну из московских клиник, продолжает оставаться тяжелым. Об этом 17 июня сообщила ТАСС ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Состояние Марины (певицы МакSим — прим. ИА REGNUM) по-прежнему стабильно тяжелое», — сказала пиар-менеджер.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня в одну из московских клиник была госпитализирована певица МакSим. Врачи диагностировали у нее пневмонию с поражением 40% лёгких.

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