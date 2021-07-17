Афины , 17 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Греции с 17 до 26 июля ввели комендантский час с 01:00 (совпадает с мск) до 06:00 на туристическом острове Миконос в связи с ростом выявленных случаев COVID-19. Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

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«В связи с тревожной локальной вспышкой эпидемии в последние сутки правительство установило с субботы, 17 июля, ряд ограничительных мер для острова Миконос — это запрет на передвижения с 01:00 до 06:00», — сказал он.

Он также заявил, что музыка запрещается в предприятиях общественного питания, развлекательных учреждения и ночных клубах, начиная с 18:00 17 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь правительства страны Аристотелия Пелони в интервью телеканалу Skai заявила, что Греция вступила в очередную фазу пандемии, и все должны это понять. Она отметила также, что ситуация сильно отличалась от той, что была год или полтора назад.

В отношении прививок, говорит Пелони, все призывы, все поощрения, все стимулы, предоставляемые правительством имеют целью убедить даже самых завзятых скептиков.

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