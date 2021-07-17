Москва, 17 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству труда и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение опубликовано 17 июля на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», — говорится в поручении.

Доложить правительству о результатах работы ведомства должны до 20 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли, а также министерству здравоохранения провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса. В правительстве отметили, что спрос на вакцины повышенный и в некоторых регионах наблюдаются задержки в доставке доз. В связи с этим Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках и спрогнозировать потребности, а также сформировать резерв.