Москва, 17 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Гражданам России, скорее всего, не придется вакцинироваться против коронавируса каждые полгода считает иммунолог Николай Крючков. Об этом он заявил в интервью МК.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Напомним, что сперва производители вакцин, в частности, Центр имени Гамалеи, заявляли, что вакцинация обезопасит от заражения коронавирусом на два года. После того, как появились первые новые штаммы SARS-CoV-2, разработчики «Спутник V» стали говорить о годовой защите после вакцинации. Сейчас речь идет уже о шести месяцах.

В связи с этим встает вопрос о частоте ревакцинации против коронавируса — насколько это целесообразно вообще.

Иммунолог Крючков считает, ревакцинироваться против коронавируса каждые полгода будет не нужно.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет. Это так не работает. Если сделать все правильно, то к лету следующего года все преимущественно закончится», — сказал Крючков.

Иммунолог отметил, что для контроля над распространением коронавируса нужно эффективно следить за внешними границами — чтобы не было завоза новых случаев заражения из-за рубежа.