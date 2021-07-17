Москва, 17 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Сторонник РПСС и активист «Левого фронта» программист Алексей Коваленко проанализировал списки членов избиркомов от КПРФ по всей стране и выявил, что 691 человек в них ранее шли на выборы от «Единой России». Как передает Sota. vision, Коваленко объяснил, что собрал постоянно обновляемую базу кандидатов и членов УИК, в которой есть все выборы всех уровней с 2003 года, после чего применил к ней скрипт, выявляющий совпадения между выдвижением в избиркомы от КПРФ и участием в выборах от ЕР в прежние годы.

Пресс-служба избиркома Курганской области Даже в поле под дождём

При этом программист подчеркнул, что 700 человек — лишь 1% ото всех членов избиркомов КПРФ, однако он не может выявить рядовых членов партии или чиновников местных администраций. Коваленко добавил, что ранее сам работал в ЦК КПРФ и в 2016-м году обращал внимание ее руководства, на ситуацию в некоторых УИКах, где при председателях от КПРФ партия получала ноль голосов. Тогда, однако, к обращениям Коваленко, по его словам, не прислушались.

Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко в ответ заявил Sota. vision, что в КПРФ исходят прежде всего из качества наблюдения, за которое отвечают руководители региональных отделений. По словам Ющенко, он не видит ничего страшного в том, что люди могли менять свою позицию и переходить в КПРФ из ЕР: в качестве примера он привел нобелевского лауреата Жореса Алферова, некогда состоявшего в проправительственной фракции «Наш дом Россия», а позднее перешедшего к коммунистам, а также одного из лидеров нынешнего списка КПРФ Павла Грудинина, 11 лет назад состоявшего в «Единой России».