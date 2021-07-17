Париж, 17 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Тест на коронавирус марокканского защитника футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими показал положительный результат. Об этом 17 июля сообщает L'Equipe.

Коронавирус

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Также указывается, что после этого 22-летний футболист был изолирован от остальной команды.

Отметим, в минувшем сезоне игрок выступал в составе миланской команды «Интер» и стал с ней чемпионом Италии. Хакими сыграл в составе клуба из Милана в 37 матчах итальянской Серии А и отметился в них семью голами и восемью результативными передачами.