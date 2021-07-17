Банкротное дело в отношении компании экс-министра Реймана завершено
Москва, 17 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску, поданному налоговым органом к компании «Логика», которая принадлежит Леониду Рейману — бывшему министру связи и информатизации России. К дате заседания, на котором рассматривалась обоснованность иска, компания не имела долгов перед бюджетом. Налоговому органу во введении наблюдения за обществом было отказано. Данный вердикт истец не обжаловал, передаёт ИА REGNUM.
Из определения суда следует, что «на момент судебного заседания сумма задолженности составляет 74 162,65 рубля» вместо заявленных истцом изначально 1,2 млн рублей. Суд не нашел оснований для введения наблюдения и прекратил производство по делу.
От компании-ответчика поступил официальный комментарий по делу, из которого следует, что 16 июля 2021 года истек срок подачи апелляции на определение арбитражного суда города Москвы.
Напомним, иск от ИФНС № 35 по Москве был подан в апреле 2021 года. Тогда же представители компании-ответчика сообщили, что долгов перед бюджетом у неё нет, а причиной обращения в суд могло стать несвоевременное обновление информационной системы Федерального казначейства.
Для справки: компания «Логика», учрежденная в Зеленограде в 2004 году, на 75% принадлежит Леониду Рейману. Также 25% доли в ней у ООО «Альтернатива капитал», единственным владельцем которого является экс-министр.