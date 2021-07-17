Москва, 17 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску, поданному налоговым органом к компании «Логика», которая принадлежит Леониду Рейману — бывшему министру связи и информатизации России. К дате заседания, на котором рассматривалась обоснованность иска, компания не имела долгов перед бюджетом. Налоговому органу во введении наблюдения за обществом было отказано. Данный вердикт истец не обжаловал, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Из определения суда следует, что «на момент судебного заседания сумма задолженности составляет 74 162,65 рубля» вместо заявленных истцом изначально 1,2 млн рублей. Суд не нашел оснований для введения наблюдения и прекратил производство по делу.

От компании-ответчика поступил официальный комментарий по делу, из которого следует, что 16 июля 2021 года истек срок подачи апелляции на определение арбитражного суда города Москвы.

«Представители ООО «Альтернатива Капитал», управляющего «Логикой», еще на момент подачи иска в конце апреля 2021 года заявляли об абсурдности требований и предъявляли документы об отсутствии задолженности по налоговым платежам. Тем не менее, иск отозван не был, и сотрудникам «Логики» и «Альтернативы Капитал» пришлось готовить пакеты документов для суда. Юристы ООО «Логика» возражали по заявлению, представили суду отзыв, а также платежные поручения, свидетельствующие об отсутствии заложенности перед государством по налоговым сборам. Учитывая отсутствие задолженности ООО «Логика» перед налоговыми органами, суд посчитал необходимым прекратить производство по делу», — отметили в компании.

Напомним, иск от ИФНС № 35 по Москве был подан в апреле 2021 года. Тогда же представители компании-ответчика сообщили, что долгов перед бюджетом у неё нет, а причиной обращения в суд могло стать несвоевременное обновление информационной системы Федерального казначейства.