Приштина, 17 июля 2021, 16:02 — REGNUM Совет по защите права и свобод человека в Косово 16 июля выразил озабоченность в связи с насильственными действиями полиции в отношении акции протеста, связанной с введением налога размером пять евро на регистрацию автомобиля.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акция состоялась напротив министерства юстиции. На официальную машину было нанесено граффити «Zhvatës», что означает «вымогатель».
В ходе акции были арестованы девять оппозиционеров, все они были освобождены после взятия показаний. На фото, опубликованных журналистами, видно, что стражи правопорядка обошлись с протестующими несколько грубо, что было признано насилием. В совете по защите прав и свобод человека полицейских обвинили в применении избыточной силы и назвали «крайне тревожным» знаком.
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