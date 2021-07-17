Приштина, , 16:02 — REGNUM Совет по защите права и свобод человека в Косово 16 июля выразил озабоченность в связи с насильственными действиями полиции в отношении акции протеста, связанной с введением налога размером пять евро на регистрацию автомобиля.

Полицейское насилие liftarn

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акция состоялась напротив министерства юстиции. На официальную машину было нанесено граффити «Zhvatës», что означает «вымогатель».

В ходе акции были арестованы девять оппозиционеров, все они были освобождены после взятия показаний. На фото, опубликованных журналистами, видно, что стражи правопорядка обошлись с протестующими несколько грубо, что было признано насилием. В совете по защите прав и свобод человека полицейских обвинили в применении избыточной силы и назвали «крайне тревожным» знаком.

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