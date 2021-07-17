Екатеринбург, 17 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Свердловской области за полтора месяца суточная выявляемость новых случаев COVID-19 возросла более чем в пять раз. Это следует из официальных сообщений областного оперштаба.

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В отчёте от 2 июня за отчётные сутки было зафиксировано 97 новых случаев заражения. А 17 июля в отчёте за 16-е говорится уже о 492 новых ковид-пациентах.

По данным на 2 июня в регионе обнаружили 89 488 случаев заражения. А к 17 июля их насчитывается уже 100 507.

Отметим, несмотря на рост заболеваемости, в регионе активно продолжают нарушать масочный режим. Это касается магазинов, общественного транспорта и ряда других мест. Кроме того, пассажиры аэропорта «Кольцово» ранее пожаловались в СМИ на очереди и на трудности с соблюдением санитарной дистанции.