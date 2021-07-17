Екатеринбург, 17 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили 492 новых случая COVID-19. Это больше, чем выявлялось когда-либо ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз лабораторно подтвердили у 101 жителя Екатеринбурге. Также заболевшие зафиксированы в ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе выявили 100 507 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 93 562.