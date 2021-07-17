Санкт-Петербург, 17 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Общее количество лабораторно подтвержденныых случаев COVID-19 в Петербурге с марта 2020 года по настоящее время превысило 500 тысяч, сообщили 17 июля в федеральном оперативном штабе.

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За минувшие сутки зафиксировано 1957 новых случаев заражения коронавирусом, это на девять случаев больше, чем днём ранее. Темпы распространения инфекции в последние дни ущественно замедлились.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 501 694 случая заражения коронавирусом.

От ковида в Петербурге скончались 18 123 человека, в том числе 105 — за последние сутки, это на четыре летальных случая больше, чем в предыдущие сутки. Выздоровели за всё время 479 243 человека.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38 618 человек.