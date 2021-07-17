Москва, 17 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли, а также министерству здравоохранения провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Вакцина

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В правительстве отметили, что спрос на вакцины повышенный и в некоторых регионах наблюдаются задержки в доставке доз. В связи с этим Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках и спрогнозировать потребности, а также сформировать резерв. В будущем необходимо не допускать дефицита вакцин в регионах, подчеркнули в правительстве России.

Уточняется, что решение о проведении инвентаризации вакцин было принято на заседании координационного совета 9 июля. Тогда председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация коронавирусом в стране остается крайне сложной — власти должны действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.