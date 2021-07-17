Москва, 17 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 116 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 25 116 новых случаев заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. При этом 10,8% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 787 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 за прошедшие 24 часа смогли 21 437 пациентов.

В лидерах по суточному приросту числа случаев заражения по-прежнему Москва (4561), Московская область (2541) и Санкт-Петербург (1957).