Гавана, 17 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Кубинская вакцина против коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала 100-процентную эффективность против тяжелых форм течения коронавирусной инфекции и летального исхода. Об этом сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на разработчиков.

Вакцина

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Сообщается, что получены данные третьей фазы клинических испытаний вакцины Abdala и результаты превзошли ожидания. По словам директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы, результаты испытаний просто отличные.

Так, вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжелых случаев течения COVID-19 и летальных исходов. Эффективность данной вакцины против симптоматического протекания коронавирусной инфекции составляет 92,28%.