Вашингтон, 17 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Американская компания Apple опустилась на третью строчку в глобальном рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов по итогам второго квартала 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

По оценкам экспертов, глобальные поставки смартфонов во втором квартале выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Крупнейшим поставщиком с долей рынка в 19% осталась южнокорейская компания Samsung.

Китайской Xiaomi за год удалось нарастить поставки на 83%, благодаря чему доля компании на мировом рынке смартфонов выросла до 17%. Доля американского производителя Apple составила 14%.

В пятёрку крупнейших поставщиков по итогам первого квартала вошли ещё две китайские компании: Oppo и Vivo. Доля каждой из этих компаний в общем объёме поставок составила около 10%.

«Xiaomi быстро развивает иностранные рынки. Поставки компании в Латинской Америке выросли на 300%, в Африке — на 150%, в Европе — на 50%… Следующая цель Xiaomi — вытеснить Samsung и стать крупнейшим поставщиком в мире», — отметил специалист Canalys Бен Стэнтон.