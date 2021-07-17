Xiaomi впервые обошла Apple по поставкам смартфонов
Вашингтон, 17 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Американская компания Apple опустилась на третью строчку в глобальном рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов по итогам второго квартала 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.
По оценкам экспертов, глобальные поставки смартфонов во втором квартале выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Крупнейшим поставщиком с долей рынка в 19% осталась южнокорейская компания Samsung.
Китайской Xiaomi за год удалось нарастить поставки на 83%, благодаря чему доля компании на мировом рынке смартфонов выросла до 17%. Доля американского производителя Apple составила 14%.
В пятёрку крупнейших поставщиков по итогам первого квартала вошли ещё две китайские компании: Oppo и Vivo. Доля каждой из этих компаний в общем объёме поставок составила около 10%.
«Xiaomi быстро развивает иностранные рынки. Поставки компании в Латинской Америке выросли на 300%, в Африке — на 150%, в Европе — на 50%… Следующая цель Xiaomi — вытеснить Samsung и стать крупнейшим поставщиком в мире», — отметил специалист Canalys Бен Стэнтон.