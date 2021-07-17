Никосия, 17 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Группы более 20 участников смогут собираться на Кипре, если все члены собрания имеют сертификат SafePass, который доказывает отсутствие COVID-19. Об этом заявил глава кипрского минздрава Михалис Хаджипантелас 16 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

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Речь идет о встречах как в помещениях, так и на открытых пространствах. Ограничения начнут действовать с 20 июля и продлятся до конца месяца. SafePass выдается на полгода после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенного COVID-19. Его также выдают тем, кто сдал тест на SARS-CoV-2 с отрицательным результатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля кипрский министр туризма Саввас Пердиос объявил, что выданные в России сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут признаны на Кипре, что даст возможность их обладателям не сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров.