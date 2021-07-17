Канберра, 17 июля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Власти австралийского города Сиднея приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

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В частности, в городе прекратят строительные работы и закроют стройплощадки, ограничат работу торговых предприятий, а также введут штрафы для работодателей, заставляющих персонал ходить на работу в офис. Отмечается, что за прошедшие сутки в Сиднее выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

«Не припомню такого, чтобы наш штат столкнулся с таким», — заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сиднея продлили карантин еще на две недели. При этом отмечалось, что по истечении этого срока власти примут решение, на какой срок продлевать карантин и далее. Напомним, что в Сиднее отмечена крупная вспышка коронавируса штамма «Дельта», который, по утверждениям ученых, является более заразным.