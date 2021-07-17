Манагуа , 17 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в Никарагуа 16 июля, заявила журналистам министр здравоохранения республики Марта Рейес.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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Глава ведомства отметила, что программа вакцинации от COVID-19 в стране будет расширяться и охватит граждан 55 лет и старше. Кроме того, никарагуанские власти разрабатывают план по прививочной кампании для жителей в возврате от 50 до 55 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Гватемалу поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Препарат доставили в Национальный биологический центр республики.