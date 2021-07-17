Буэнос-Айрес, 17 июля, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 2692 километрах к западу от города Рио-Гальегос (Аргентина). Глубина залегания очага сейсмособытия составила 96 километров. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии. Его очаг находился в 287 километрах от Токио на глубине 10 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.