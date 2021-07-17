Токио, 17 июля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Власти Японии намерены завершить вакцинацию против коронавирусной инфекции всех желающих к октябрю — ноябрю 2021 года, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга в эфире телеканала Yomiuri.

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"В конечном счете мы хотели бы завершить вакцинацию всех желающих к октябрю — ноябрю», — заявил он.

Суга добавил, что правительство Японии рассчитывает, что заболеваемость COVID-19 начнет постепенно снижаться после вакцинации 40% жителей страны хотя бы одной дозой препарата. При этом темпы вакцинации населения, по его словам, идут с опережением планов.

Напомним, массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Японии стартовала в феврале 2021 года. К настоящему времени в стране привили почти всех медработников, а также более 50% пожилых граждан. В июне в Японии началась и вакцинация жителей всех возрастных групп.