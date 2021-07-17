Буэнос-Айрес, 17 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Аргентине за прошедшие сутки выявили 17 261 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 4 737 213. Также за 16 июля в республике скончались еще 465 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 101 158 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране пятидневный траур по погибшим от болезней, вызванных новым коронавирусом. К этому времени общее число жертв осложнений COVID-19 в республике превысило 100 тыс. человек.