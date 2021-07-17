Вашингтон, 17 июля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не имеет учетных записей ни в одной из существующих социальных сетей. Об этом говорится в заявлении бывшего президента, распространенном 16 июля его пресс-службой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Однако, по словам политика, он прорабатывает несколько вариантов в рамках указанного вопроса. Трамп отметил, что может присоединиться к какой-либо из уже имеющихся платформ либо создать новую.

Республиканец подчеркнул, что когда примет соответствующее решение, сообщит о своем шаге.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля издание Politico распространило информацию о том, что сотрудники из команды Дональда Трампа якобы анонсировали запуск платформы микроблогов Gettr, которую назвали альтернативой крупнейшим соцсетям США.