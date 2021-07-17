Оттава, , 06:27 — REGNUM Не менее 115 граждан Афганистана ожидают их вывоза на территорию Канады, сообщает агентство The Canadian Press.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что приблизительное число подлежащих эвакуации афганцев назвали три экс-командующих канадским военным контингентом в Афганистане. Агентство отмечает, что эвакуации на канадскую территорию подлежат переводчики и члены их семей, которые помогали военнослужащим Канады во время миссии в Афганистане.

Ранее министр по вопросам иммиграции Канады Марко Мендичино уведомил канадские власти о скором начале вывоза афганских переводчиков вместе с семьями. При этом он не называл сроков проведения эвакуации, ни числа подлежащих вывозу афганцев. Отметим, что с 2009 по 2012 год убежище в Канаде получили более 800 граждан Афганистана, помогавшим канадскому военному контингенту.