Москва, 17 июля, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Повышенная температура тела, которая держится более суток после прививки от коронавирусной инфекции, является сигналом для обращения к врачу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 16 июля в эфире телеканала «Россия 1».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

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"В случае если температура сохраняется более 24−36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», — сказал глава Минздрава РФ.

Вместе с тем руководитель ведомства отметил, что в подобных ситуациях необходимо учитывать, насколько сильно увеличилась температура тела. Он также отметил, что аллергические реакции после прививок наблюдаются лишь в единичных случаях.

По словам Мурашко, применяемые в России вакцины в целом переносятся хорошо. Министр напомнил, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вакцинацию от COVID-19 следует проходить каждые полгода. Глава Минздрава добавил, что для повторных прививок подходят все разрешенные в РФ препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что тяжелые аллергии и тяжелые реакции дают право пациентам получить медицинский отвод от вакцинации против COVID-19. 16 июля Михаил Мурашко заявил, что в России каждый день прививаются от коронавирусной инфекции до 1 млн человек.