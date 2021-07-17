Сеул, 17 июля, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки вывили 1455 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Сообщается, что 1404 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что с 7 июля в Южной Корее выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно. Однако эксперты фиксируют незначительное снижение заболеваемости — с 1615 случаев за 14 июля до 1404 за 17 июля. Тем не менее южнокорейские власти рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер по всей стране, а не только в столичном регионе.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 176 500. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2055 человек.