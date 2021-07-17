Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен встретиться в Вашингтоне с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Орел США. Ирак. Сирия. Ливия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его данным, встреча должна состояться 26 июля. Данных о том, что же будут обсуждать Байден и аль-Казыми, источник не сообщил. Официальных подтверждений этой информации пресс-служба Белого дома пока не публиковала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля обстрелу подверглась американская авиабаза «Айн аль-Асад» в Ираке. В результате обстрела получили ранения двое военнослужащих армии США, а также еще один человек.