Вашингтон, 17 июля, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен встретиться в Вашингтоне с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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По его данным, встреча должна состояться 26 июля. Данных о том, что будут обсуждать Байден и аль-Казыми, источник не сообщил. Официальных подтверждений этой информации пресс-служба Белого дома пока не публиковала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля обстрелу подверглась американская авиабаза «Айн аль-Асад» в Ираке. В результате обстрела получили ранения двое военнослужащих армии США, а также еще один человек.