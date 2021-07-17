Тегеран, , 07:36 — REGNUM 16 июля группа по защите прав человека компании Microsoft и технологий Citizen Lab объявила, что израильские власти продали инструмент для взлома системы Windows в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Проливая свет на растущий бизнес по поиску и продаже инструментов для взлома широко используемого программного обеспечения, группа по защите прав человека Microsoft и технологий Citizen Lab объявила, что Израиль продал инструмент для взлома Windows в Иране и некоторых других странах.

Поставщик хакерских инструментов по имени Кандиру создал и продал программный эксплойт, который может проникать в Windows. Эксплойт является одним из продуктов разведки, продаваемых скрытной отраслью. «Данный софт находит недостатки в распространенных программных платформах для своих клиентов», — говорится в отчете Citizen Lab.

Технический анализ, проведенный исследователями безопасности, подробно описывает, как хакерский инструмент Кандиру распространился по всему миру среди многочисленных неназванных клиентов, где он затем использовался для нападения на различные организации, включая группу саудовских диссидентов и индонезийское новостное издание левого толка.