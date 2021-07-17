Сакраменто, США, 17 июля, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Власти американского штата Калифорния выдвинули обвинения против двух жителей в сговоре с целью поджога резиденции губернатора региона и отделения Демпартии США, сообщает пресс-служба калифорнийской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Погромы в США

По версии следствия, двое граждан США Иэн Бенджами Роджерс и Джаррод Коупленд начали планировать серию нападений после окончания выборов в ноябре 2020 года. При обыске у Роджерса обнаружили более 45 единиц оружия, а также пять бомб. Следствие предполагает, что двое жителей штата собирались поджечь резиденцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и отделение американской Демпартии в городе Сакраменто.

При этом задержанные заявили, что понимали, что их признают внутренними террористами. В прокуратуре полагают, что обвиняемые собирались своими действиями начать движение с целью государственного переворота. Теперь, если суд признает их виновными, им грозит до нескольких десятков лет лишения свободы. Отметим, что местные СМИ утверждают, что Роджерс и Коупленд являлись сторонниками экс-президента США Дональда Трампа и были возмущены его поражением на выборах.