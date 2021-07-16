Москва, 17 июля, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Приобретение поддельной справки или сертификата о вакцинации в России грозит гражданам преследованием по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предупредил 17 июля заслуженный юрист России Иван Соловьев.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Названная статья предусматривает наказание за приобретение (а также хранение и использование) заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

«Кроме того, не стоит забывать и о статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, — сказал эксперт агентству «Прайм». — За совершение данного преступления можно расстаться с 80 тыс. рублей в виде уголовного штрафа, либо в течение года потрудиться на исправительных работах, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека — то виновному грозит до пяти лет лишения свободы».

Соловьев добавил, что даже если нарушителя не отправят в колонию, ему придётся испытать на себе все негативные последствия, которые несет в себе судимость.

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Ранее в Управлении МВД России по Волгоградской области сообщили, что местный житель купил «сертификат» о вакцинации у мошенницы. Он передал ей требуемую сумму, но так и не дождался медицинского документа.