Вашингтон, 17 июля, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook содействует распространению достоверных сведений о вакцинах против COVID-19, а не дезинформации, утверждает администрация соцсети. Соответствующее заявление было опубликовано на портале The Verge.

James Ledbetter Цензура в Интернете

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"Факт состоит в том, что свыше 2 млрд человек ознакомились с достоверной информацией о COVID-19 и вакцинах в Facebook, это больше, чем где-либо еще в интернете», — заявили в администрации Facebook.

Таким образом администрация социальной сети прокомментировала высказывания президента США Джо Байдена о том, что соцсети позволят распространять заведомо недостоверные данные о коронавирусе SARS-CoV-2 и вакцинах против коронавирусной инфекции. В Facebook добавили, что не будут отвечать на беспочвенные обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена назвала проблемной договоренность с Facebook о цензурировании материалов о коронавирусе в социальных сетях компании. В Белом доме обвинили соцсеть в том, что она недостаточно оперативно удаляет «вредоносные оскорбительные посты». Это вызвало негодование среди членов Республиканской партии США.