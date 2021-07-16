Гавана, 17 июля, 2021, 01:46 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 6460 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 269 546. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умер 1791 человек.

При этом главный эпидемиолог республики Франциско Дюран заявил, что в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди молодежи и детей. Также отмечается, что основной очаг распространения инфекции находится в провинции Матансас — за 16 июля там подтвердили 1888 случаев инфицирования SARS-CoV-2.