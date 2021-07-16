Москва, 17 июля, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Ввоз лаймов с территории Бразилии в Россию будет запрещен с 19 июля из-за выявленного в цитрусах превышения максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Bicanski Лайм

В заявлении ведомства также говорится, что указанное решение будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в РФ томатов и перцев 15 узбекских предприятий в Ферганской области. Ограничение действовало с ноября 2020 года из-за выявленного в плодах вируса коричневой морщинистости.